وزير التربية: يوم غد الاثنين يوم تدريس عادي

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ،انه يتم التداول عبر وسائل التواصل ببيانات مفبركة منسوبة إلى الوزير والى الوزارة، وهي بكاملها بيانات مفبركة لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة .



إزاء هذا الوضع، اكد الوزير الحلبي أن يوم غد الاثنين هو يوم تدريس عادي، ما لم يصدر أي قرار آخر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ولاحقاً، ترك وزير التربية لمديري المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب والنبطية فقط اتخاذ القرار لجهة إقفال مدارسهم.