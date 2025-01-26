يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: الوضع في لبنان متوتر ولكن بالإمكان تهدئته عبر بيان أميركي في الساعات القادمة

الوكالة الوطنية: اصابة مواطن على مدخل بلدة العديسة برصاص الجيش الاسرائيلي ومواطن آخر من كفركلا امام محطة فرح في برج الملوك

الوكالة الوطنية: اصابة مواطن على مدخل بلدة العديسة برصاص الجيش الاسرائيلي ومواطن آخر من كفركلا امام محطة فرح في برج الملوك

الجيش اللبناني يمنع الاهالي من دخول بلدة الطيبة عند مدخل القنطرة بسبب وجود الجيش الاسرائيلي على بعد كلم من الحاجز