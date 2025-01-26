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o
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الخارجية القطرية: إسرائيل ستسمح في المقابل للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بدءا من صباح غد الاثنين
آخر الأخبار
2025-01-26 | 16:59
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الخارجية القطرية: إسرائيل ستسمح في المقابل للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بدءا من صباح غد الاثنين
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