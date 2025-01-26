الخارجية القطرية: إسرائيل ستسمح في المقابل للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة بدءا من صباح غد الاثنين

النائب علي حسن خليل للـLBCI: الاسرائيلي يمعن في خرق اتفاق وقف النار وهذه رسالة كبيرة للمجتمع الدولي تحمله مسؤولية الضغط على اسرائيل لانسحابها

النائب علي حسن خليل للـLBCI: الاسرائيلي يمعن في خرق اتفاق وقف النار وهذه رسالة كبيرة للمجتمع الدولي تحمله مسؤولية الضغط على اسرائيل لانسحابها

النائب علي فياض للـLBCI: ما حصل هو مبادرة شعبية ولا علاقة لحزب الله فيها والاسرائيلي اتخذ موقفا غادرا وانقلابيا