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o
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o
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o
متن
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داخلية غزة: سيتم فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين الساعة 7 صباح اليوم
آخر الأخبار
2025-01-26 | 23:42
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داخلية غزة: سيتم فتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين الساعة 7 صباح اليوم
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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التالي
داخلية غزة: سيتم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال الساعة 9 صباح اليوم وجميع المركبات ستخضع للفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين
الجيش الإسرائيلي: سنسمح بانتقال المركبات بعد الفحص إلى شمال القطاع عبر طريق صلاح الدين من 09:00 صباحا وسنسمح بالعودة مشيا على الأقدام إلى شمال غزة عبر طريق نتساريم وشارع الرشيد من 7:00 صباحا
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