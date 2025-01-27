احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٨ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وكثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وكثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي

داخلية غزة: سيتم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال الساعة 9 صباح اليوم وجميع المركبات ستخضع للفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين