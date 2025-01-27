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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وكثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي

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2025-01-27 | 00:18
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وكثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وكثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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