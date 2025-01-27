الوكالة الوطنية: تعزيزات للجيش تمهيدا لدخول ميس الجبل

الرئيس عون استقبل القاضي جمال الحجار مدعي عام التمييز

الرئيس عون استقبل القاضي جمال الحجار مدعي عام التمييز

رئيسة وزراء إيطاليا من المنامة: ندعم انضمام السعودية لبرنامج القتال الجوي العالمي لكن هذا لن يحدث على الفور