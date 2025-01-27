معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني سينتشر في بلدات حولا وعيترون وميس الجبل بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منها علما أن الجيش بدأ بفتح الطريق في حولا

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