الجيش اللبناني فتح الطريق في حولا وانتشر فيها مواكبا عودة الاهالي

أمال شحادة: من المتوقع سفر نتنياهو الى واشنطن نهاية الاسبوع للقاء الرئيس ترامب وملف لبنان والصفقة في صلب محادثاته

أمال شحادة: من المتوقع سفر نتنياهو الى واشنطن نهاية الاسبوع للقاء الرئيس ترامب وملف لبنان والصفقة في صلب محادثاته

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني سينتشر في بلدات حولا وعيترون وميس الجبل بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منها علما أن الجيش بدأ بفتح الطريق في حولا