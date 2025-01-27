الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة على فريق الأشغال في بني حيان من دون وقوع اصابات

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الرئيس عون أمام جمعية المصارف: معالجة الواقع المصرفي بحاجة إلى تضافر الجهود بين الدولة والمصارف والمودعين لان لا حل من طرف واحد والاولوية بعد تشكيل الحكومة ستكون للإصلاحات وللانتخابات البلدية