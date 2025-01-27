رئيس الجمهورية تلقى دعوة من الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقلها اليه القائم بأعمال سفارة دولة الامارات في لبنان فهد الكعبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في الامارات في شهر شباط المقبل

سيرين عبد النور في إطلالة لافتة وجريئة: "لن أغيّرَ من نفسي لأجلِ أيِّ شخصٍ" (فيديو)

سيرين عبد النور في إطلالة لافتة وجريئة: "لن أغيّرَ من نفسي لأجلِ أيِّ شخصٍ" (فيديو)

بعد 14 عامًا من الغياب... سامر المصري يعود إلى سوريا: ولحظات مؤثرة مع والدته! (فيديو)