قاسم: مشروع اسرائيل في تحطيم “حماس” فشل وتبيّن أنّها ضعيفة لأنها لم تكن لتستمر أسبوعًا لولا الدعم الأميركيّ المفتوح

الجيش الإسرائيلي: سنسمح بانتقال المركبات بعد الفحص إلى شمال القطاع عبر طريق صلاح الدين من 09:00 صباحا وسنسمح بالعودة مشيا على الأقدام إلى شمال غزة عبر طريق نتساريم وشارع الرشيد من 7:00 صباحا

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