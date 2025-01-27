قاسم: التزمنا بالكامل بعدم خرق اتفاق وقف اطلاق النار في حين أنّ إسرائيل لم تلتزم وفكرنا أن نرد على الاعتداءات لكن رأينا أنّ الأفضل هو أن نصبر

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