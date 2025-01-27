قاسم: لا نقبل بأيّ مبرر لتمديد يوم واحد مهلة انسحاب الجيش الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانية والرئيس عون لن يقبل بأن يعطي الجيش الإسرائيليّ مكسبًا واحدًا

داخلية غزة: سيتم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال الساعة 9 صباح اليوم وجميع المركبات ستخضع للفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين

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