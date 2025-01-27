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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيليّ أطلق مواطنًا من الوزاني بعد اعتقاله صباحًا

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2025-01-27 | 14:31
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيليّ أطلق مواطنًا من الوزاني بعد اعتقاله صباحًا
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيليّ أطلق مواطنًا من الوزاني بعد اعتقاله صباحًا

 
 
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