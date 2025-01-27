النائب ابراهيم منيمنة لـ #عشرين_30: لو كانت الحكومة شفافة في ما يحصل في المفاوضات ربما لتراجع أهالي الجنوب وسقط عدد أقل من الشهداء وبعض الأهالي يتجاوز تعليمات الجيش اللبنانيّ الذي هو مسؤول عن تأمين سلامة الناس

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