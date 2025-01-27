منيمنة لـ #عشرين_30: قبلنا باتفاق وقف اطلاق النار من دون معايير واضحة ما يقيم تفوق اسرائيليّ وهذا النوع من الاتفاق يحدد المشهد في الجنوب اليوم وإن لم ينسحب الجيش الاسرائيليّ نتخوف من أن يصبح الاحتلال ذريعة لإعادة السيناريوهات الماضية

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