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o
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مهندسان لرويترز: محتجون يطالبون بوقف أنشطة تحميل النفط في ميناء السدرة الليبي
آخر الأخبار
2025-01-28 | 01:42
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مهندسان لرويترز: محتجون يطالبون بوقف أنشطة تحميل النفط في ميناء السدرة الليبي
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