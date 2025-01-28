إذاعة الجيش الإسرائيلي عن يائير لابيد: إذا كانوا في لبنان يتوقعون أننا سنلتزم بشروط الاتفاق فعليهم أيضا الالتزام به

وزارة الدفاع الإسرائيلية: قسم إعادة التأهيل بالدفاع تولى رعاية أكثر من 15000 جندي مصاب منذ اندلاع الحرب

وزارة الدفاع الإسرائيلية: قسم إعادة التأهيل بالدفاع تولى رعاية أكثر من 15000 جندي مصاب منذ اندلاع الحرب

الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الإسرائيلي أفرج عن 6 مواطنين كان اعتقلهم خلال توافد الأهالي يوم الأحد الى بلدتي حولا ومركبا