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o
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o
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هاشم للـLBCI: كل هذا الدعم الخارجي مع مجيء العهد لم يؤت ثماره وخيّب آمال اللبنانيين خاصة مع تمديد وقف اطلاق النار
آخر الأخبار
2025-01-28 | 03:17
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هاشم للـLBCI: كل هذا الدعم الخارجي مع مجيء العهد لم يؤت ثماره وخيّب آمال اللبنانيين خاصة مع تمديد وقف اطلاق النار
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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