هاشم للـLBCI: ما حصل مع فريق الـLBCI مرفوض بكل ما تعني الكلمة من معنى والاعلام كان شريكًا في كل المراحل بكشف العدو وفضح جرائمه ونقل الحقيقة كيفما كانت وما تعرضت له المحطة لا يمكن القبول به تحت أي مبرر من المبررات

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