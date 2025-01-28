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الرئيس السابق ميشال سليمان من قصر بعبدا: خطاب القسم هو خطاب واعد وخطاب دستوري مئة في المئة والبيان الوزاري يجب أن يترجم خطاب القسم بشكل حرفي

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2025-01-28 | 03:34
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الرئيس السابق ميشال سليمان من قصر بعبدا: خطاب القسم هو خطاب واعد وخطاب دستوري مئة في المئة والبيان الوزاري يجب أن يترجم خطاب القسم بشكل حرفي
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الرئيس السابق ميشال سليمان من قصر بعبدا: خطاب القسم هو خطاب واعد وخطاب دستوري مئة في المئة والبيان الوزاري يجب أن يترجم خطاب القسم بشكل حرفي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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