هاشم للـLBCI: تفاهمنا مع الرئيس المكلّف وتُهمّنا الايجابية ويبدو أن هناك مطالبات لدى بعض الفرقاء بحصص وحقائب والنقاش لم ينته مع الفريق المسيحي والسنّي وهذا ما يُؤخّر عملية التأليف

هاشم للـLBCI: الاستقرار الاقتصادي بحاجة الى استقرار سياسي الذي بدوره بحاجة الى استقرار أمني ينطلق من وقف العدوان وتحرير الارض

هاشم للـLBCI: الاستقرار الاقتصادي بحاجة الى استقرار سياسي الذي بدوره بحاجة الى استقرار أمني ينطلق من وقف العدوان وتحرير الارض

هاشم للـLBCI: كل الكتل النيابية تحاول ان تخرج الحكومة بصورة مختلفة في الظاهر وليس في الباطن وعلى الرئيس المكلّف أن يُراعي تركيبة المجلس النيابي