الوكالة الوطنية: اهالي كفركلا اعادوا فتح طريق الخردلي - مرجعيون بعد قطعها احتجاجاً على عدم السماح لهم بدخول البلدة

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امال شحادة: الاجهزة الامنية الاسرائيلية تنقل مئة عنصر من حرس الحدود الى الجبهة الشمالية بعضهم دخل الى لبنان لمساندة الجنود المتواجدين في ظل النقص الكبير في العدد