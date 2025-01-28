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o
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5
o
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o
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o
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o
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o
متن
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o
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وزيرا خارجية قطر وأميركا يأملان أن يمضي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى المرحلة الثانية وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار
آخر الأخبار
2025-01-28 | 10:25
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وزيرا خارجية قطر وأميركا يأملان أن يمضي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى المرحلة الثانية وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار
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