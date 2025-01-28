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مجلس الوزراء السعودي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان وسوريا وتدعم استعادة لبنان وسوريا مكانتهما الطبيعية

آخر الأخبار
2025-01-28 | 10:15
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مجلس الوزراء السعودي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان وسوريا وتدعم استعادة لبنان وسوريا مكانتهما الطبيعية
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مجلس الوزراء السعودي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان وسوريا وتدعم استعادة لبنان وسوريا مكانتهما الطبيعية

 
 
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