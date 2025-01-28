فارس سعيد للـ LBCI: حزب الله أمام خسارة موصوفة ومن مصلحةالأمين العام لحزب الله أن يخاطب جمهوره وأن يقول له انه لم ينهزم ولا امكانية لعودة المنطقة الى ما قبل7 تشرين الأول 2023

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