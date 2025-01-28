فارس سعيد للـ LBCI: على حزب الله أن يتواضع وعلينا ألا نتعامل معه بتشفٍ و كل ما كانت تريده ايران هو أن تستخدم العرب كحطب من أجل تحسين ظروفها بالاتفاقيات مع أميركا

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