أ. ف. ب: أكثر من مئة قتيل في معارك غوما ونحو ألف جريح

التالي

هاشم للـLBCI: تفاهمنا مع الرئيس المكلّف وتُهمّنا الايجابية ويبدو أن هناك مطالبات لدى بعض الفرقاء بحصص وحقائب والنقاش لم ينته مع الفريق المسيحي والسنّي وهذا ما يُؤخّر عملية التأليف