أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": في الحقائب طرحنا اقتراحات معينة وكان لدينا رغبة بأن تسند إلينا وزارة معيّنة ولكن الرئيس سلام قال "ان الأمر سيخلق أزمة كبيرة" وتمنى صرف النظر عن الأمر وكان جواب وليد وتيمور جنبلاط بأننا لا نريد أن نعقّد مهمة الرئيس المكلف

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