أبو الحسن للـLBCI: نحن أمام مرحلة مفصلية والحرب أنتجت مكونًا يشعر أنّه مجروح ويحاول تحسين وضعه لكن لا نقبل بمبدأ التكريس والتمييز والتصنيف

السابق