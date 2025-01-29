أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": التفاوض مع الثنائي لم ينتهِ وبعض المطالب تعجيزية وما يزعج سلام هو أنه ما يقال في النقاشات مع الكتل يجدها في الصحف في اليوم التالي

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