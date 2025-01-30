الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي يتوجه إلى قطر اليوم الخميس للقاء قادة كبار من حماس

متحدث باسم الجناح العسكري للجهاد الإسلامي يعلن الانتهاء من الإجراءات تمهيدا لتسليم اثنين من الرهائن المقرر إطلاقهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة

متحدث باسم الجناح العسكري للجهاد الإسلامي يعلن الانتهاء من الإجراءات تمهيدا لتسليم اثنين من الرهائن المقرر إطلاقهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة

مصادر من المسلحين وشهود لـ "رويترز": مسلحون فلسطينيون يبدأون بالانتشار في الموقع الذي من المقرر أن يشهد تسليم الرهائن في جنوب غزة