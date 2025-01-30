الافراج عن الاسيرة اربيل يهود سيتم في خان يونس من امام منزل يحيى السنوار

بوجه متعب وإطلالة غريبة... جاستن بيبر يثير قلق الجمهور في أحدث ظهور له! (صور)

بوجه متعب وإطلالة غريبة... جاستن بيبر يثير قلق الجمهور في أحدث ظهور له! (صور)

حماس والجهاد الاسلامي تفرجان عن 3 اسرى اسرائيليين اثنتان منهم في مدينة خان يونس ورهينة في مخيم جباليا مقابل الافراج عن 110 فلسطينيين