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o
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5 تايلانديين سيفرج عنهم ايضاً من قبل حماس في غزة
آخر الأخبار
2025-01-30 | 03:23
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5 تايلانديين سيفرج عنهم ايضاً من قبل حماس في غزة
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