وزير الدولة في الخارجية القطرية: نسعى لتطوير العلاقات مع سوريا ونقف قلبا وقالبا مع عدالة القضية السورية ونثمن إعلان سوريا انتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة

وزير الدولة في الخارجية القطرية: سمو الأمير تحدث مع الرئيس السوري في مجالات عدة

وزير الدولة في الخارجية القطرية: سمو الأمير تحدث مع الرئيس السوري في مجالات عدة

وزير الخارجية السوري: نتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر التي كانت حليفا ثابتا لشعبنا على مدى الأعوام الـ14 الماضية