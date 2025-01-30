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أكسيوس عن مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط: علينا أن ننهي المرحلة الأولى وننفذها بشكل صحيح ثم ننتقل إلى الثانية
آخر الأخبار
2025-01-30 | 13:29
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أكسيوس عن مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط: علينا أن ننهي المرحلة الأولى وننفذها بشكل صحيح ثم ننتقل إلى الثانية
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