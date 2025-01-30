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بيار بوعاصي لـ"جدل": إصرار ثنائي "أمل" و"حزب الله" على الحصول على وزارة المال هو هرطقة دستورية مطلقة

آخر الأخبار
2025-01-30 | 15:56
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بيار بوعاصي لـ&quot;جدل&quot;: إصرار ثنائي &quot;أمل&quot; و&quot;حزب الله&quot; على الحصول على وزارة المال هو هرطقة دستورية مطلقة
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بيار بوعاصي لـ"جدل": إصرار ثنائي "أمل" و"حزب الله" على الحصول على وزارة المال هو هرطقة دستورية مطلقة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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