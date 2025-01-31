الرئيس عون طلب من قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة تفقد الجنوب والاطلاع على الوضع ميدانياً وانتشار الجيش

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الرئيس عون تلقى اتصالًا من الرئيس الاوكرانيّ فولوديمير زيلنسكي هنّأه فيه بإنتخابه رئيسًا للجمهورية وعرض معه العلاقات بين البلدين والأوضاع في أوكرانيا