وصول وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون في زيارته الاولى الى لبنان بعد الانتخابات الرئاسية على ان تستكمل الزيارة بلقاءات مع مسؤولين لبنانيين اخرين

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