وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: شددنا على تضامن مِصر مع الشعب اللبنانيّ الشقيق وانتخاب الرئيس كان مبعث ارتياح للقيادة المصرية كما للبنانيين وكلنا ثقة بالادارة الحكيمة وانّ لبنان سيتعافى

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وزير خارجية مصر من بعبدا: نحن على ثقة أن لبنان سيتعافى وسينهض ليتبوأ مكانته بين الدول وخلال لقائي بالرئيس عون نقلت له رسالة من الرئيس السيسي والتي تؤكد الدعم المصري الكامل للبنان في هذه الأوقات العصيبة التي تمر فيها المنطقة