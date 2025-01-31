وزير خارجية مصر من بعبدا: نحن على ثقة أن لبنان سيتعافى وسينهض ليتبوأ مكانته بين الدول وخلال لقائي بالرئيس عون نقلت له رسالة من الرئيس السيسي والتي تؤكد الدعم المصري الكامل للبنان في هذه الأوقات العصيبة التي تمر فيها المنطقة

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وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: تحدثنا عن توجيه دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر في أقرب فرصة ممكنة وأكدنا العمل على إعادة تنشيط الاطر بين البلدين