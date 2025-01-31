وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: تحدثنا عن توجيه دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر في أقرب فرصة ممكنة وأكدنا العمل على إعادة تنشيط الاطر بين البلدين

وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: شددنا على ضرورة تنفيذ القرار 1701 ومصر حريصة على انسحاب الجيش الاسرائيليّ الكامل من الجنوب اللبنانيّ من دون انتقاص

وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: شددنا على ضرورة تنفيذ القرار 1701 ومصر حريصة على انسحاب الجيش الاسرائيليّ الكامل من الجنوب اللبنانيّ من دون انتقاص

وزير خارجية مصر من بعبدا: نحن على ثقة أن لبنان سيتعافى وسينهض ليتبوأ مكانته بين الدول وخلال لقائي بالرئيس عون نقلت له رسالة من الرئيس السيسي والتي تؤكد الدعم المصري الكامل للبنان في هذه الأوقات العصيبة التي تمر فيها المنطقة