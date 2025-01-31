وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: شددنا على ضرورة تنفيذ القرار 1701 ومصر حريصة على انسحاب الجيش الاسرائيليّ الكامل من الجنوب اللبنانيّ من دون انتقاص

وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: مسألة تشكيل الحكومة لا بد ان تتم بملكية وطنية تامة وندعم جهود الرئيس سلام في تشكيل حكومة لا تستثني أحدًا

وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: مسألة تشكيل الحكومة لا بد ان تتم بملكية وطنية تامة وندعم جهود الرئيس سلام في تشكيل حكومة لا تستثني أحدًا

وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: تحدثنا عن توجيه دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر في أقرب فرصة ممكنة وأكدنا العمل على إعادة تنشيط الاطر بين البلدين