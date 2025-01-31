وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: مسألة تشكيل الحكومة لا بد ان تتم بملكية وطنية تامة وندعم جهود الرئيس سلام في تشكيل حكومة لا تستثني أحدًا

التالي

وزير خارجية مصر من بعبدا: الموقف المصري ثابت حول وقف كل الانتهاكات والخروقات والانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانبة واتصالاتنا مستمرة مع الجانب الفرنسي والأميركي والاسرائيلي لتحقيق هذه الأمور