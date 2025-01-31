وزير خارجية مصر من بعبدا: الموقف المصري ثابت حول وقف كل الانتهاكات والخروقات والانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانبة واتصالاتنا مستمرة مع الجانب الفرنسي والأميركي والاسرائيلي لتحقيق هذه الأمور

وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر

وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: دعوة رسمية من الرئيس السيسي إلى الرئيس عون لزيارة مِصر

وزير الخارجية المصريّ من قصر بعبدا: مسألة تشكيل الحكومة لا بد ان تتم بملكية وطنية تامة وندعم جهود الرئيس سلام في تشكيل حكومة لا تستثني أحدًا