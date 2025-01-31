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منظمة الصحة: من المتوقع أن يتم أول إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار في غزة عبر معبر رفح غدا السبت ويشمل 50 مريضا

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2025-01-31 | 05:31
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منظمة الصحة: من المتوقع أن يتم أول إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار في غزة عبر معبر رفح غدا السبت ويشمل 50 مريضا
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منظمة الصحة: من المتوقع أن يتم أول إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار في غزة عبر معبر رفح غدا السبت ويشمل 50 مريضا

 
 
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