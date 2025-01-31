وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: شن هجوم عسكري على المواقع النووية الإيرانية سيكون "أحد أكبر الأخطاء التاريخية التي يمكن أن ترتكبها الولايات المتحدة" وطهران سترد بشكل "فوري وصارم" إذا تعرضت مواقعها النووية لهجوم مما سيؤدي إلى "حرب شاملة في المنطقة"

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