كنعان للـLBCI عن التأليف الحكومي: اذا وُجدت ارادة سياسية بالاصلاح مع دعم عربي ودولي نبحث عندها عن الكفاءة وهي موجودة ومهمة الاختيار تعود للرئيس المكلف

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