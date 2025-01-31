كنعان للـLBCI: يجب ان يكون الخلاف لناحية التأليف والتكليف في المشروع وليس في الشخص لأن هذا الشخص سيكون بين 24 وزيرًا ولا تقوم القرارات في البلد على هذا الشخص فقط

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك